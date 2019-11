Przedszkolaki ze Stęszewa pokazują, jak utworzyć "korytarz życia". To dziecinnie proste! [WIDEO]

Czym jest korytarz życia?

Korytarz życia, który polega na zostawieniu odstępu dla służb ratunkowych podczas akcji ratowniczych. Gdy znajdujemy się na drodze z jednym pasem ruchu, zjedźmy maksymalnie do prawej strony i zostawmy większy niż zazwyczaj odstęp od poprzedzającego pojazdu. W razie potrzeby pozwoli on nam na manewrowanie samochodem.

Jeśli dojeżdżamy do miejsca wypadku drogą dwupasmową, kierowcy poruszający się lewym pasem zjeżdżają do lewej krawędzi, a kierowcy z prawego pasa – do prawej. W przypadku trzech pasów ruchu kierowcy z lewego zjeżdżają do lewej krawędzi, z prawego do prawej krawędzi, a samochody jadące środkowym pasem ustawiają się jak najbliżej nich.

