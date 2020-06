Przegląd prasy 11.06.2020 Poznań, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Poznania

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Poznań 11.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przemysław Błaszkiewicz jest pielęgniarzem na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w szpitalu im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. W czasie epidemii koronawirusa to jednoimienny szpital zakaźny, przeznaczony do leczenia chorych na COVID-19. Od kwietnia pan Przemysław swoim okiem, prosto z pierwszej linii frontu walki z pandemią - pokazuje jak wygląda praca medyków. Postanowił udostępnić nam swoje zdjęcia, by więcej osób mogło zobaczyć coś, czego nie dostrzega się będąc poza szpitalem.

Angelika Fajcht to modelka z Poznania, która wielokrotnie była uczestniczką i laureatką międzynarodowych pokazów oraz konkursów. Jej najnowsza sesja odbyła się w Forcie VI. - Zdjęcia zrobione przez wybitną fotograf z Poznania Alex Bury będą prezentowane na wernisażach w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku - zapewnia modelka. Zanim efekty sesji udadzą się w podróż po świecie, możecie zobaczyć je Wy.