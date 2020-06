Przegląd prasy 12.06.2020 Poznań, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Poznania

Egzamin ósmoklasisty 2020, podobnie jak matura, został przesunięty ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Absolwenci podstawówek przystąpią do niego 16 czerwca. Egzamin ósmoklasisty 2020 będzie odbywał się przez trzy kolejne dni i zostanie zorganizowany z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Poznaniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Piaszczysta ziemia w ogrodzie zdarza się dość często. Nie wszystkie rośliny dobrze na niej rosną. Ale są takie, które ją uwielbiają. Oto one.

Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Przemysław Błaszkiewicz jest pielęgniarzem na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w szpitalu im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. W czasie epidemii koronawirusa to jednoimienny szpital zakaźny, przeznaczony do leczenia chorych na COVID-19. Od kwietnia pan Przemysław swoim okiem, prosto z pierwszej linii frontu walki z pandemią - pokazuje jak wygląda praca medyków. Postanowił udostępnić nam swoje zdjęcia, by więcej osób mogło zobaczyć coś, czego nie dostrzega się będąc poza szpitalem.