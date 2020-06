Przegląd prasy 18.06.2020 Poznań, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Poznania

W czwartek, 18 czerwca na ul. Półwiejskiej w Poznaniu odbyła się pikieta osób LGBT+. Nie zgadzają się oni z retoryką polityków PiS z ostatnich dni, w tym ze słowami Andrzeja Dudy, że LGBT to ideologia, a nie ludzie. W zaproszeniu na pikietę organizatorzy tłumaczyli, że na Półwiejskiej zjawią się także po to, żeby można było do nich podejść, porozmawiać, czy zadać pytanie.

Jest ostrzeżenie IMGW na czwartek, 18 czerwca. Przez Wielkopolskę mogą przejść burze z gradem. Komunikat obowiązuje od godz. 11 do końca dnia.

"Newsweek" opublikował ranking najlepszych liceów w Polsce. Przy opracowaniu wzięto pod uwagę nie tylko wyniki matur, liczbę olimpijczyków i języków znajdujących się w ofercie szkoły, ale także wysokość wskaźnika EWD (Edukacyjna Wartość Dodana), który określa, jaki wkład w rozwój, zdobytą wiedzę przez ucznia miała szkoła. Zobacz, jak wypadły w rankingu licea z Poznania!

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.