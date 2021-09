Przegląd prasy 18.09.2021 Poznań, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Poznania

"Ranczo" to polski serial komediowy, pokazujący przemiany w Wilkowyjach - wiosce położonej na wschodnich krańcach Polski. Serial reżyserowany przez Wojciecha Adamczyka był hitem TVP przez wiele lat a świetni aktorzy grający w serialu "Ranczo" sprawili, że bił on rekordy oglądalności. I wciąż bije, bo mimo iż obecnie nie są emitowane nowe odcinki, widzowie chętnie oglądają powtórki.

Gratka dla miłośników kryminałów. Od piątku, 17 września w Poznaniu trwa Festiwal Kryminału GRANDA. To okazja do spotkania i rozmowy z autorami powieści kryminalnych, wymiany książkowej, czy uczestniczenia w warsztatach ze storytellingu. W tegorocznej, siódmej edycji festiwalu również nie zabrakło gwiazd - do Poznania zawitali m.in. Robert Małecki, Katarzyna Bonda, Joanna Jodełka, Ryszard Ćwirlej i Katarzyna Puzyńska. Festiwal potrwa do niedzieli. Na miejscu pojawił się nasz fotoreporter. Zobacz, jak wygląda siódma edycja Poznańskiego Festiwalu GRANDA.