Przegląd prasy 22.12.2021 Poznań. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Poznania

Zgodnie z decyzją UOKiK, Orange Polska musi wypłacić abonentom rekompensatę za aktywację serwisów podmiotów trzecich i usług nietelekomunikacyjnych spółki - podano w komunikacie. - Otrzymywaliśmy skargi od konsumentów, którzy byli zaskoczeni wyższym rachunkiem i nie wiedzieli za co zostały naliczone opłaty- przyznał prezes Urzędu.

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozwolenie na warunkowe dopuszczenie do użytku szczepionki przeciw COVID-19 firmy Novavax. W związku z tym Komisja Europejska dopuściła ją do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Szczepionka o nazwie Nuvaxovid będzie dostępna dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat nowej szczepionki przeciw COVID-19.