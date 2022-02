Przegląd prasy 25.02.2022 Poznań. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Poznania

Wojska Obrony Terytorialnej zabezpieczają już przemieszczanie się jednostek sojuszniczych od granicy zachodniej do granicy z Litwą, teraz dojdzie im kolejne pilne zadanie. Będą wspierać administrację państwową i samorządową w zadaniu przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Dlatego wprowadzono nowy status do natychmiastowego stawiennictwa dla żołnierzy WOT. Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mają trafić do jednostek w czasie krótszym niż 12 godzin.