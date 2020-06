Przegląd prasy 25.06.2020 Poznań, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Poznania

Christian Paul to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich dni w Polsce. W Wiadomościach TVP wystąpił jako amerykański projektant mody, oceniając - oczywiście pozytywnie - styl ubioru pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Internauci szybko powiedzieli "sprawdzam" i okazało się, że publiczna stacja wykreowała - nomen omen - na kreatora mody osobę w branży zupełnie przypadkową. Skończyć musiało się w to jeden sposób - zalewem memów. Najlepsze z nich zobaczcie w galerii.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Poznaniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Oglądając niektóre zdjęcia Poznania, można odnieść wrażenie, że zrobiono je bardzo dawno temu, chociaż od ich wykonania minęło zaledwie kilka lat. W końcu "chlebak" czy Posnania to stosunkowo niedawne inwestycje, ale trudno przypomnieć sobie, jak wyglądało miasto bez nich. Przekonacie się o tym w naszej galerii.

3 lipca 2020 roku Polskie Linie Lotnicze LOT zakładają bazę sezonową w Poznaniu. Oznacza to uruchomienie aż 11 wakacyjnych kierunków z poznańskiego lotniska Ławica. Sprawdź, gdzie możesz polecieć na urlop z Poznania.

W ten weekend w Poznaniu odbędzie się wiele imprez o różnorodnej tematyce. Z pewnością każdy znajdzie dla siebie coś interesującego! Warto pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego oraz innych środków ostrożności podczas relaksu poza domem! Sprawdźcie naszą galerię imprez 26, 27 i 28 czerwca 2020 w Poznaniu.

Przesądy związane z narodzinami dziecka są znane od dawna. Jedni w to wierzą, drudzy mówią, że to głupoty, ale i tak przywiązują czerwoną wstążkę do wózka. Lista zabobonów związana z niemowlakiem jest naprawdę długa.