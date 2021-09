Przegląd prasy 26.09.2021 Poznań, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Poznania

W niedzielę ulicami Poznania przejechały piękne klasyczne samochody - maluchy, BMW, a nawet Morgan 3 Wheeler. Było na co popatrzeć!

W niedzielę, 26 września w Poznaniu odbył się kolejny Babi Targ, czyli wielkie wietrzenie szaf. Wydarzenie miało miejsce w Koszarach Kultury na Łazarzu. Osoby odwiedzające mogły kupić używane ubrania i dodatki w atrakcyjnych cenach.

W weekend od 24 do 26 września na MTP odbywają się targi Caravans Salon. Do Poznania zjechały wyjątkowe campery, czyli domy na kółkach przygotowane na długie podróże, nawet do najbardziej wymagających. Wybraliśmy najciekawsze samochody i wnętrza, w których nawet najdłuższe podróże będą czystą przyjemnością.