Przegląd prasy 30.01.2022 Poznań. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Poznania

W Nowym Zoo odbyła się kolejna Noc Sów. Wieczorna wyprawa z przewodnikiem po terenie zoo to okazja do spotkania się z sowami, zarówno tymi mieszkającymi w wolierach, jak i żyjącymi na wolności w pobliskich lasach. To ostatnie z zaplanowanych na styczeń czterech takich wyjątkowych spotkań.

Prasówka 30.01 Poznań: pozostałe wydarzenia

Orteza lub proteza w kilkanaście godzin? To możliwe na Politechnice Poznańskiej. Zespół pod kierownictwem prof. Filipa Górskiego przy ścisłej współpracy specjalistów z zakresu medycyny zbudował prototypowy system AutoMedPrint. Służy on do szybkiego i automatycznego projektowania oraz wytwarzania tych wyrobów – głównie dla dzieci – za pomocą druku 3D. Dzięki temu skraca się czas oczekiwania, a także zmniejsza się koszt – z nawet kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset złotych.