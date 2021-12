Przegląd prasy 30.12.2021 Poznań. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Poznania

Pozostały jedynie dwa dni (do 31 grudnia) na złożenie deklaracji śmieciowych w Poznaniu. Jeśli tego nie zrobimy, to na początku roku pozostaniemy ze śmieciami przed nieruchomością. Obecnie deklarację wypełniło ok. 30 tysięcy gospodarstw domowych na 50 tysięcy zarejestrowanych w systemie.