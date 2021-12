Przegląd prasy 3.12.2021 Poznań. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Poznania

Prasówka Poznań 3.12: top 3 artykuły z wczoraj

Od 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie podwyżka akcyzy na alkohol, papierosy i tytoń. Przełoży się to oczywiście na ceny w sklepach - jak zapewnia Ministerstwo Finansów wszystko po to, by kształtować prozdrowotne postawy Polaków. Podwyżki planowane są również w kolejnych latach, rząd ma już gotowy harmonogram do 2027 roku. O ile podrożeją papierosy, piwo, wódka i wino od 2022 roku? Sprawdź w galerii.