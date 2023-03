Przegląd prasy Poznań 23.03.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Poznaniu

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03, w Poznaniu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nietypowa kradzież w parku wodnym w Suchym Lesie. "W głowie się nie mieści"”?

Prasówka Poznań 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nietypowa kradzież w parku wodnym w Suchym Lesie. "W głowie się nie mieści" Do nietypowej kradzieży doszło w poniedziałek w Parku Wodnym Octopus w Suchym Lesie.

📢 Myśliwy znęcał się nad odłowionym w rejonie autostrady A2 wilkiem? Marcin S. z Poznania znów zasiadł na ławie oskarżonych Myśliwy i hycel Marcin S. po raz kolejny zasiadł na ławie oskarżonych. Tym razem śledczy sprawdzają, czy znęcał się nad odłowionym w rejonie autostrady A2 wilkiem. Mimo że zwierzę zostało uśpione, hycel miał zaciskać na jego szyi metalową linkę i ciągnąć go po ziemi. 📢 To dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz rzodkiewkę. Poznaj właściwości tej chrupiącej i pysznej nowalijki! Rzodkiewka jest jednym z najpopularniejszych warzyw na polskich stołach. Szczególnie chętnie jemy ją wiosną. Jak rzodkiewki wpływają na nasz organizm? Sprawdziliśmy, jakie wartości odżywcze, witaminy i minerały zawiera to warzywo. Zobacz to w naszej galerii!

Prasówka 23.03 Poznań: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Poznaniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sanah: taka jest naprawdę. Oto zdjęcia z prywatnego życia wokalistki! Sanah to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Bardzo szybko zdobyła rozgłos i sympatię wśród swoich fanów. Jest uwielbiana zarówno za swoją muzykę i tworzone do nich teledyski, jak i swój styl bycia. Jaka jednak jest na co dzień, poza koncertami? Przedstawiamy prywatne zdjęcia wokalistki! Koniecznie sprawdź naszą galerię!

📢 Straż Miejska znalazła rozbity samochód. Nie było w nim kierowcy Sytuacja miała miejsce we wtorek, 22 marca wieczorem. O zdarzeniu informują strażnicy miejscy. 📢 Romskie dzieci żebrzą w centrach handlowych i na ulicy. Jak reagować? Policja nie rozwiąże problemu Poznaniacy donoszą, że na ulicach i w centrach handlowych pojawiają się osoby pochodzenia romskiego, które proszą o pieniądze. Często są to dzieci, bywa także, że bez rodziców. W wielu osobach budzi się więc pytanie, co w takiej sytuacji można zrobić. Romowie proszący o pieniądze pojawiają się zazwyczaj w dużych skupiskach ludzi, m.in. w centrach handlowych czy na ul. Półwiejskiej. Dzieci budzą litość, więc przechodnie chętniej dzielą się pieniędzmi. Niektórzy, widząc kilkulatka z wyciągniętą po pieniądze ręką, chcą działać. Dzwonią więc na policję lub straż miejską. To jednak nie działa.

📢 Te osoby otrzymają dożywotnie 500 plus. Oto jakie warunki trzeba spełnić żeby ubiegać się o świadczenie 500+ dla małżeństw w 2023 22.03.2023 W 2022 roku do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca wprowadzenia programu Małżeństwo Plus, który miałby zapewnić dodatkowe świadczenia w wysokości 500 zł dla małżeństw z długim stażem. W tym artykule omówimy szczegóły tego programu, w tym warunki, jakie musieliby spełnić seniorzy, aby otrzymać dodatkowe 500 Plus. Przedyskutujemy również najważniejsze zasady wypłacania tego świadczenia dla seniorów. Planuje się, że program ten obejmie małżonków, którzy spełniają określone kryteria. Czy małżeństwa z 40-letnim stażem będą objęte programem 500 Plus? Dokonamy analizy, aby odpowiedzieć na to pytanie. 📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę [22.03.2023 r.] Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Ruszają masowe kontrole L4. Kto jest na celowniku? Dotyczy to nawet pół miliona osób! Rośnie liczba kontroli wykonywanych przez ZUS na osobach przebywających na L4. Po pandemii jest ich wykonywanych nawet pół miliona rocznie! W ten sposób ZUS chce schwytać osoby nadużywające zasad zwolnienia lekarskiego. Kiedy można spodziewać się wizyty kontrolera ZUS? Co grozi za "lewe L4"? 📢 Oglądasz telewizję w ten sposób? Abonament RTV cię nie obowiązuje, nie musisz go płacić Abonament RTV 2023 to obowiązkowa opłata dla posiadaczy radia telewizora. Niektóre osoby nie muszą jednak martwić się dodatkowymi opłatami za telewizję. Ustawa przewiduje całkiem długą listę zwolnionych z obowiązkowych opłat abonamentowych. Sprawdź w naszej galerii, kto nie musi płacić abonamentu RTV! 📢 Co z drzewami przy ul. 27 Grudnia w Poznaniu? "Koparki powodują znaczne zniszczenia" Trwają prace remontowe przy ul. 27 Grudnia w Poznaniu. Mieszkańcy obawiają się stan okolicznych drzew, które mają być objęte ochroną.

