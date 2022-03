Przegląd tygodnia z 13.03.2022 w Poznaniu. Najważniejsze wydarzenia od 6.03 do 12.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Poznań, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów?

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze są ustanowione w celu jasnego przekazywania informacji o zaistniałych zagrożeniach różnego rodzaju. System ostrzegania podlega konkretnym regulacjom. Każdy obywatel powinien wiedzieć, jakie to są komunikaty i co należy robić po ich zaistnieniu. Leży to przede wszystkim w interesie bezpieczeństwa każdego z nas. Co zatem należy wiedzieć o sygnałach alarmowych?