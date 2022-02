Przegląd tygodnia z 20.02.2022 w Poznaniu. Najważniejsze wydarzenia od 13.02 do 19.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Poznań, 20.02.2022. 13.02 - 19.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Co można odliczyć od podatku w 2022 roku. Sprawdź najnowszą listę rzeczy, które zgodnie z prawem odliczysz od podatku. Odliczenia podatkowe w PIT 2022. Ulga podatkowa to Twoje prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT.

Które znaki zodiaku są najbardziej irytujące? Osoby spod których znaków zodiaku mają swoje dziwactwa, które doprowadzają innych do szału? Okazuje się, że to, jacy jesteśmy, zależeć może między innymi także od miesiąca, w którym się urodziliśmy, czyli od naszego znaku zodiaku. Oto naprawdę irytujące znaki zodiaku. Kto jest na tej liście? Zobacz w naszej galerii: