Przeklinanie w dużych miastach. Zobacz jak wypada Poznań w rankingu przeklinania

Przeprowadzono badanie wśród mieszkańców 19 największych miast w Polsce, by dowiedzieć się gdzie najczęściej się przeklina. Okazuje się, że typowy Polak używa wulgarnych słów średnio 19 razy dziennie.

W tych miastach przeklina się najczęściej:

Gdynia – 31 razy dziennie Bydgoszcz – 29 razy dziennie Szczecin – 23 razy dziennie Warszawa i Olsztyn – po 22 razy dziennie Łódź – 20 razy dziennie

Eksperci twierdzą, że wpływ na częstotliwość używania wulgaryzmów może mieć m.in. charakter miasta (robotniczy, portowy), ale także wysoki komfort życia i towarzyszący temu luz. Okazuje się, że Polacy przeklinają częściej w towarzystwie znajomych (26,47 proc.) niż w domu (25,02 proc.). Częściej przeklinają „do siebie” niż do kogoś (36,80 proc.). Mężczyźni śrdnio używają przekleństw 22 razy dziennie, zdecydowanie częściej niż kobiety (15 razy dziennie). Skłonnością do używania wulgarnego języka wykazują się raczej ludzie młodzi. Grupa od 16 do 24 lat przeklina 27 razy dziennie, natomiast w wieku 35-44 lat przeklina 12 razy dziennie.