Przekręt na fakturach w Poznaniu? CBA zatrzymało 4 osoby, a wśród nich prezesa poznańskiej spółki

Zatrzymano cztery osoby w tej sprawie, którym prokuratura już postawiła zarzuty. Wśród zatrzymanych znalazł się przedsiębiorca oraz trzej prezesi spółek z Poznania, Szamotuł i Białogardu. Wobec nich wszystkich zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

- Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani wystawiali i używali faktur, których łączna wartość przekraczała 10 mln złotych, poświadczając w nich nieprawdę, co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej i jej zwrotu w zakresie zobowiązań budżetowych z tytułu podatku od towaru i usług. Śledczy oszacowali, że w wyniku działania podejrzanych Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości co najmniej 1,8 mln zł