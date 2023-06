Przełomowa technologia poznańskich naukowców. Kilogram uzyskanego przez nich materiału wart 7 tys. zł!

Odkrycie to, to nie sam materiał, ale sposób jego wytwarzania, który jest szybszy i tańszy od dotychczasowego.

Materiały fazy MAX popularne są już od 20 lat, jednak do tej pory nie wyszły z laboratorium m. in. dlatego, że są bardzo drogie. Są one niezwykle wytrzymałe na wysokie temperatury i cechuje je przewodnictwo elektryczne i cieplne oraz podatność na obróbkę mechaniczną.

Naukowcy wnioskowali już o ochronę patentową technologii wytwarzania materiałów fazy MAX, która może być przełomem w przemyśle kosmicznym na świecie.

Źródło:buisinessinsider.com

