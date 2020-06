Przełomowe odkrycie archeologów w Poznaniu! Chodzi o wały obronne na Ostrowie Tumskim

Odkrycia dokonano na terenie rozpoczętej w 2019 roku, przez dewelopera Dom Eko, budowy Tumsky Residence. Zanim budowa ruszyła, inwestor złożył wniosek o prowadzenie badań archeologicznych, który zaakceptował miejski konserwator zabytków. Ale do odkrycia nie doszłoby, gdyby nie współpraca między deweloperem a konserwatorem.

- Prace budowlane były planowane do głębokości 4 m, natomiast najciekawsze warstwy zalegały dwa metry niżej - wyjaśniał Bogdan Walkiewicz z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, kustosz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. - Bardzo istotne było, żeby zagłębić się poniżej poziomu potrzebnego do realizacji projektu mieszkaniowego. Uzyskaliśmy kompromis, który pozwolił na wykonanie wykopu sondażowego do końca, co pozwoliło uchwycić nienaruszone konstrukcje drewniane. Mimo że inwestor nie miał takiego obowiązku pozwolił osiągnąć cele naukowe, do jakich dążyliśmy.