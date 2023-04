Przepis na babkę gotowaną od KGW w Potrzanowie w gminie Skoki

Składniki:

1,5 szklanki mąki ziemniaczanej

0,5 szklanki mąki wrocławskiej

1 szklanka cukru

6 jajek

olejek zapachowy do ciasta

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 kostka margaryny

Sposób przygotowania:

Mąki oraz proszek do pieczenia przesiać przez sitko. Cukier i margarynę utrzeć do białości, dodawać na przemian po jednym jajku i po łyżce mąki z proszkiem do pieczenia. Na koniec dodać olejek, delikatnie wymieszać i wylewać ciasto do formy. Włożyć formę do gotującej się wody i gotować 1 godzinę.

