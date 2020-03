Przerwany koncert online Łydki Grubasa. W trakcie występu rockowego zespołu interweniowała policja

Bono śpiewa balladę dla Włochów. Posłuchaj!

„Let Your Love Be Known” to tytuł najnowszej piosenki Bono, który napisał ją z myślą o Włoszech, w których koronawirus sieje największe spustoszenie w Europie. Wokalista słynnego zespołu U2 przyznaje, że największą inspiracją były dla niego wieczorne śpiewy na balkonach, które w ...