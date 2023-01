Przewożono tędy kamienie do budowy kwatery Hitlera. Oto niesamowite mosty w Stańczykach!

Mosty w Stańczykach: historia

Dwa mosty kolejowe położone w Stańczykach (powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie) to zabytek pochodzący z lat 1917-1918. Potocznie nazywane są „Akweduktami Puszczy Rominckiej”, ze względu na duże podobieństwo do akweduktów w Pont du Gard we Francji.

To najwyższe mosty w Polsce. Ich konstrukcja jest 5-przęsłowa o długości 180 metrów i wysokości do 36,5 metra. Pod nimi przepływa rzeka Błędzianka.

