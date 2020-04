Przez Stany Zjednoczone przetacza się fala protestów

Rozsadniki teorii spiskowych

Protestujących zasilają przedstawiciele ruchów antyszczepionkowych. Uczestnicy otwarcie szerzą, nierzadko przeczące sobie, teorie spiskowe na temat epidemii. Jedna z nich głosi, że pandemia jest międzynarodowym oszustwem i tak naprawdę nic złego się nie dzieje. Inni, że wirus został wyprodukowany sztucznie w laboratorium i ma stanowić pretekst do masowej sprzedaży szczepionek. Trzecia głośna teoria mówi o tym, że koronawirus to element trwającej wojny amerykańsko-chińskiej. Niezależnie od koncepcji na temat źródeł sytuacji, manifestanci zgadzają się co do tego, że obecna polityka władz stanowi zamach na amerykańskie wartości, zwłaszcza na wolność. Jak wskazuje serwis BBC, wśród organizatorów protestów znajdziemy aktywistów walczących o zachowanie prawa do noszenia broni. Popularne są także strajki samochodowe - nierzadko składające się głównie z efektownych samochodów terenowych.