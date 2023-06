Przychodzi gospodarz do emeryta, czyli tak załatwia się głosy w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Tabuny pełnomocników w PSM

Do naszej redakcji zwrócił się jeden ze spółdzielców, który twierdzi, że w walnym zgromadzeniu weźmie udział znacząca grupa osób, głównie obywateli Ukrainy, którzy nie są członkami spółdzielni. To, choć może wydawać się dziwne, całkowicie zgodne z prawem. Mają bowiem stosowne pełnomocnictwa od członków spółdzielni mieszkających na terenie osiedla.

Tak załatwia się głosy - pełnomocnictwa wystawiane w ciemno

Tymczasem, jak twierdzą nasi informatorzy, osoby upoważniające innych do głosowania w swoim imieniu nie znają ludzi , którzy reprezentują ich na walnym. Skąd więc mają oni pełnomocnictwa?

Jak dodaje, formularze pełnomocnictw są podpisywane in blanco , bez danych osoby, której pełnomocnictwo zostało udzielone.

Pełnomocnictwami załatwia się głosy

Jeżeli znów duża grupa osób zagłosuje na podstawie pełnomocnictw, nie będzie to pierwszy tego typu przypadek. Podobnie było już w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy to podczas walnego zgromadzenie, kiedy wybierano członków obecnej rady nadzorczej, miało głosować kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, na podstawie pełnomocnictw. Na sali był także obecny tłumacz. To zdaniem informatora wskazuje, że akcja była z góry zaplanowana.