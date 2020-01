Szkoły średnie stawiają przed swoimi uczniami uczestniczącymi w studniówce szereg wymagań - wszyscy mają być w strojach galowych i obowiązkowo tańczyć poloneza. Pełnoletnim maturzystom często też zakazuje się picia alkoholu. Sieć obywatelska Watchdog alarmuje, że tego typu nakazy i zakazy w przypadku imprez odbywających się poza murami szkoły są niezgodne z prawem. A podobnych bezprawnych zasad jest o wiele więcej.

Kiedyś studniówki odbywały się w murach szkoły - na auli lub sali gimnastycznej. Obecnie to już rzadkość - studniówki w szkole organizują już niemal wyłącznie najstarsze licea szczególnie przywiązane do tradycji. Zdecydowana większość szkół średnich decyduje się na zorganizowanie imprezy w wynajętej sali bankietowej, gdzie jest dużo miejsca, a lokal zapewnia jedzenie, wystrój i muzykę.Większość szkół przy okazji organizowania studniówki zobowiązuje wszystkich maturzystów do przestrzegania szeregu zasad określonych nawet w specjalnie przygotowanym regulaminie. Postanowiła im się przyjrzeć sieć obywatelska Watch Dog i w swoim najnowszym raporcie na ten temat alarmuje o szeregu nieprawidłowości, które są sprzeczne z prawem.Podstawowy zarzut dotyczy tego, że organizowaniem studniówki w ogóle nie powinna zajmować się szkoła, ponieważ studniówka odbywająca się poza budynkiem szkoły nie jest imprezą szkolną. Jest imprezą prywatną, którą powinni organizować sami uczniowie, a nie nauczyciele, którzy zjawiają się na studniówce w charakterze gości.W swoim raporcie Watchdog przytacza przykłady łamania prawa przez szkoły w Poznaniu, Warszawie, Kędzierzynie Koźlu, Koszalinie czy Czerwionce-Leszczynie.

