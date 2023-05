Ptasia grypa w Skorzęcinie? Pierwsze badanie martwej mewy potwierdziło wirusa

Ptasia grypa w Skorzęcinie!

Pod koniec maja na plaży popularnego Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie odkryto martwą mewę. W związku z tym, że w oddalonym o niecałe 17 kilometrów Powidzu kilka tygodni wcześniej potwierdzono ptasią grypę u padłych ptaków, mewa ze Skorzęcina została wysłana na badania do laboratorium w Poznaniu. 29. maja nadeszła wiadomość: to ptasia grypa.

Trwają prace oczyszczające przy Jeziorze Niedzięgiel. „Szukamy martwych ptaków”

Obecnie, w poniedziałek, 29. maja na miejscu, wokół Jeziora Niedzięgiel trwa poszukiwanie martwych ptaków, tak, by zabezpieczyć jak najwięcej zwłok i zrobić wszystko, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

- Współpracujemy z gminą, ze starostą, poinformowaliśmy sanepid i prowadzimy działania dwojakie. Nasi pracownicy robią przeszukiwania brzegów jeziora we własnym zakresie lub z pracownikami gminy. Gmina zleca przeszukiwania okolicy. Chodzi o „oczyszczenie” terenu ze zwłok, które potencjalnie mogą być źródłem wirusa

Przypomnijmy, że do podobnej sytuacji – wykrycia martwego ptactwa wodnego doszło na początku maja w Powidzu. Wówczas podjęto decyzję o wyznaczeniu strefy wokół akwenu, gdzie hodowcy przydomowego drobiu zobowiązani byli i są to trzymania zwierząt w izolacji od ptactwa dzikiego. Konieczne jest też każdorazowe odkażanie butów i rąk po kontakcie z drobiem lub napotkanym dzikim ptactwem oraz zabezpieczenie pasz. Wiele wskazuje na to, że takie obostrzenia będą obowiązywać też przy brzegach Jeziora Niedzięgiel i w okolicach.