Puby w Poznaniu wreszcie otwarte - pierwsza sobotnia noc jednak bez tłumów na Starym Rynku i w okolicach

Zobacz archiwalne zdjęcia z 30-lecia zespołu Turbo!

Nie ma wątpliwości, że grupa Turbo to jedna z najważniejszych grup heavy metalowych nie tylko w Poznaniu, ale całej Polsce. Zespół, znany choćby z wielkiego przeboju „Dorosłe dzieci”, kończy w tym roku 40 lat! To dobra okazja, by przypomnieć poprzedni jubileusz – koncert, jaki z ...