Puchar Tymbarku 2024: Znamy zwycięzców wielkopolskich finałów. Cztery drużyny pojadą do Warszawy

– Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że możemy jechać do Warszawy i zagrać o Wielki Finał na PGE Narodowym. Chociaż nasza droga nie była najłatwiejsza. W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła zgłosiła drużynę w kategorii U-10, więc emocje były wielkie. Już w finale powiatowym nasz zespół musiał zachować zimną krew, ponieważ awans do finału wojewódzkiego wywalczyliśmy dopiero w karnych. Ogrom emocji towarzyszył nam również w meczu finałowym we Wrześni – walczyliśmy bramka za bramkę. Na szczęście, to nasza drużyna wyszła z tej rywalizacji zwycięsko – mówi Roger Ratajczak, trener drużyny „Umultowo” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu.