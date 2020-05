„Pusto i smutno” w dzień otwarcia poznańskich przedszkoli. Niewiele dzieci wróciło do placówek

Choć w poniedziałek 25 maja do przedszkoli na terenie Poznania wróciła część dzieci, to jak przyznają dyrektorzy, w placówkach pojawiło się mniej dzieci niż deklarowali rodzice.

Od 6 maja żłobki i przedszkola w Polsce mogą być otwarte. W Poznaniu decyzją władz miasta, termin ten został przesunięty i najmłodsi mogli wrócić dopiero od poniedziałku, 25 maja. Wcześniej dyrektorzy placówek musieli odpowiednio je przygotować na powrót dzieci. Czytaj także: Żłobki i przedszkola w Poznaniu na razie pozostaną zamknięte, ale dyrektorzy przygotowują się już do ponownego przyjęcia dzieci Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w grupie przedszkolnej nie może być więcej niż 12 dzieci, a na jednego przedszkolaka musi przypadać co najmniej 4 m kw. powierzchni. Oznacza to, że dyrektorzy mogą przyjmować mniej dzieci niż mają miejsc w placówkach. W Poznaniu problem ze zbyt dużą liczbą przedszkolaków powracających do placówek nie pojawia się. Zgodnie z deklaracjami rodziców, jedynie 21 proc. dzieci miało wrócić do przedszkola w poniedziałek.

Czytaj tutaj: Otwarcie przedszkoli w Poznaniu: Problemu z miejscami nie będzie, bo niewielu rodziców jest zainteresowanych powrotem dzieci do placówek Ile dzieci wróciło do przedszkola w Poznaniu? Jak liczba dzieci, które wróciły do przedszkola, wygląda w praktyce? Zapytaliśmy dyrektorów. - 36 rodziców zadeklarowało chęć powrotu dziecka do przedszkola od poniedziałku. Dzisiaj pojawiło się 17 dzieci - 16 z przedszkola i jedno z zerówki. Nie wiem, czym jest to spowodowane, ale praca placówki, czyli posiłki, liczba pracowników jest przygotowana na ponad 30 dzieci. Tymczasem jest ich zaledwie 17. Przedszkole jest puste, a atmosfera smutna - przyznaje Beata Korbanek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu. Zobacz także: Otwarcie przedszkoli i żłobków w Poznaniu: Miejsc dla dzieci w miejskich placówkach wystarczy, ale nauczycieli może być zbyt mało

Podobnie sytuacja wygląda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Tam również liczba dzieci jest mniejsza, niż była deklarowana. - Zgłosiło się 36 rodziców, a dzieci mamy 25, z tym że dwoje rodziców informowało o tym, że dziecko jednak wróci do przedszkola później. Od pozostałych nie mamy sygnału. Wszystko jest zaplanowane - praca, opiekunowie, a dzieci nie przyszły. To w przedszkolu norma, podobnie to wygląda w czasie dyżurów letnich. Rodzice zgłaszają dzieci, ale ich nie przyprowadzają. Jesteśmy przyzwyczajeni - mówi Jolanta Zielińska-Wachowiak, dyrektor zespołu. Zobacz również: Otwarcie żłobków i przedszkoli: Zobacz, jakie zasady bezpieczeństwa powinny spełniać placówki, do których wróciły dzieci [GALERIA] Dyrektorzy przyznają, że dzieci nie pojawiły się, choć rodzice wcześniej o tym nie zawiadamiali. - Przyszło 53 dzieci z 87 deklarowanych. Myślę, że to taki pierwszy dzień na rozeznanie, ale też pewnie było tak, że nie każdy rodzic musiał, a zapisał dziecko. Przez niefrasobliwość rodziców przedszkole poniosło niepotrzebne koszty związane z zakupem produktów żywnościowych oraz dodatkowe koszty dotyczące dezynfekcji sal - podkreśla Elżbieta Przybylak, dyrektor Przedszkola nr 77 w Poznaniu.

