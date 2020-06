Puszcza Notecka skrywa prawdziwe perły. To mała Białowieża w środku Wielkopolski!

Puszcza Notecka to nie tylko 150 tysięcy hektarów sosnowego lasu na wydmach. To unikalne w skali Polski tereny, które mają olbrzymie znaczenie przyrodnicze, ale także kulturowe, społeczne i historyczne. Puszcza Notecka to dzikie zwierzęta, labirynty pagórków, mokradła, kanały, rzeka Wełna – raj dla wędkarzy, kajakarzy. Jednak przed Puszczą wiele wyzwań. Tereny dziś i tak suche są narażone na stepowienie terenu i zmiany klimatyczne. - Jeśli grozi nam wymiana drzewostanu, to chyba na palmy – mówi nadleśniczy z Obornik.

Reportaż o Puszczy Noteckiej: Susza w Wielkopolsce: Za kilkadziesiąt lat w Puszczy Noteckiej będą rosły palmy? Leśnicy robią wszystko w walce z suszą i zmianami klimatu

W ostatnich dniach spotkać tu można było rysia Paco, który w swej podróży po Polsce zrobił sobie w Puszczy Noteckiej dłuższy przystanek, powoli zadomawiają się także żubry, które sprowadziły się na te tereny trzy miesiące temu. Stałymi domownikami są już wilki, ale w niektórych leśnych przybytkach spotkać można nawet dzikie konie. Słynna z zamku w Stobnicy, który piętrzy się pośrodku niej.