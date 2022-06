Pyrkon 2022: Tłum ludzi gra w planszówki. Strefa gier znowu przyciąga chętnych [ZDJĘCIA] Maciej Szymkowiak

W Games Roomie, jak co roku zasiedli miłośnicy gier planszowych i wspólnie: parami, a także dużymi grupami oddawali się pasji do fantastycznych gier. Zobacz zdjęcia ---> Adam Jastrzębowski Zobacz galerię (8 zdjęć)

Pyrkon to nie tylko gry komputerowe i na konsole, ale też gry planszowe! W tym roku pojawiła się nowa strefa prototypów gier planszowych, czyli miejsce, gdzie osoby zajmujące się projektowaniem planszówek, mogą pokazać swoje gry szerszemu gronu odbiorców. Natomiast w Games Roomie, jak co roku zasiedli miłośnicy gier planszowych i wspólnie: parami, a także dużymi grupami oddawali się pasji do fantastycznych przygód planszowych i karcianych. Zobacz zdjęcia!