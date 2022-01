Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy zawierały błędy w odpowiedziach. Z-ca dyrektora WORD w Poznaniu: "dla mnie to jest szok i skandal"

Za dodanie nowych pytań egzaminacyjnych do puli odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. Przygotowuje je wspólnie ze specjalną Komisją Weryfikacyjną, która sprawdza, czy pytania są zgodne z obowiązującymi przepisami. W ubiegłą sobotę postanowiono odświeżyć bazę egzaminacyjną na prawo jazdy kategorii B i dodano 41 nowych pytań dla kursantów. Jak się po czasie okazało, aż 8 z nich zawierało błędnie przypisane odpowiedzi. Pytania, które zawierały błąd zostały natychmiastowo wycofane w poniedziałek po południu.

Do tego czasu wiele osób zdążyło podejść do egzaminu. W poniedziałek z powodu pytań, które zawierały błąd nie zdało 20 egzaminowanych. Z informacji, które posiada ministerstwo infrastruktury, kolejne 200 osób trafiło na wadliwe pytania, jednak w ich przypadku nie miały one wpływu na negatywny wynik egzaminu.

