Radna Klaudia Strzelecka z Prawa i Sprawiedliwości nie powalczy o fotel prezydenta Miasta Poznania? Karol Pomeranek

Klaudia Strzelecka z Prawa i Sprawiedliwości miała otrzymać propozycję startu w wyborach na prezydenta Poznania Adam Jastrzębowski

Nazwisko Klaudii Strzeleckiej od pewnego czasu pojawia się na giełdzie potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w tegorocznym wyścigu do fotela prezydenta Miasta Poznania. Co na to sama zainteresowana?