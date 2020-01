Radni przegłosowali podwyżki opłat za parkowanie w Poznaniu. Zobacz, ile będzie kosztować postój w Strefie Płatnego Parkowania

Nowością jest Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP), która będzie obowiązywać na Starym Mieście i Jeżycach (do ul. Polnej). Na Starym Mieście zostanie uruchomiona 1 kwietnia, a na Jeżycach 1 czerwca. Za pozostawienie pojazdu na Starym Mieście opłata za pierwszą godzinę wyniesie 7 zł, za drugą 7,40, za trzecią 7,90 zł, natomiast na Jeżycach odpowiednio – 5 zł, 6 zł i 6,90 zł. Opłaty w ŚSPP będą pobierane od poniedziałku do piątku, w godz. 8-20, a w soboty w godz. 8-18.

W pozostałej części Jeżyc , objętych strefą oraz po rozszerzeniu strefy na Wildę i Łazarz (od poniedziałku do piątku, w godz. 8-18) stawki mają być następujące: 3,50, 4,20 i 4,90 zł. Obniżono w stosunku do pierwotnej propozycji opłaty za koperty komercyjne (miało być od 800 zł do 1,2 tys. zł), które można wykupić na miesiąc, na całą dobę. W śródmiejskiej strefie na Starym Mieście opłata za taką kopertę wynosi 900 zł, na Jeżycach 750 zł, natomiast na pozostałym obszarze strefy – 600 zł.