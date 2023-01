Ralph Kaminski: najciekawsze stylizacje artysty. Jest barwnie i odważnie! Weronika Błaszczyk

Ralph Kaminski to barwny ptak polskiej sceny muzycznej. To piosenkarz, kompozytor, autor piosenek, multiinstrumentalista i producent muzyczny. Wokalista szybko zdobył rozgłos, a jego kolejne albumy zyskiwały ogromną popularność. Fani cenią go nie tylko za twórczość, ale także za szczerość i odwagę w byciu sobą. Ponadto, dużą rolę w jego artystycznej kreacji odgrywają ubrania. Kolorowe i przykuwające uwagę stroje to niemal jego wizytówka. Co dokładnie ma w swojej garderobie? Prezentujemy najciekawsze stylizacje Ralpha Kaminskiego! Niektóre naprawdę robią wrażenie!