Rarytas z czasów PRL. Przepis na blok czekoladowy, ale bez czekolady. Pyszny deser z mleka w proszku

Czekoladowy deser, ale bez czekolady

W chudych latach PRL panie domu musiały wykazać się prawdziwą zaradnością, by przygotować pyszne dania z dostępnych wówczas składników. Brakowało schabu - powstał przepis na schabowe z mortadeli czy kotlety jajeczne. Nie było prawdziwej czekolady, a jedynie wyrób czekoladopodobny - przygotowywano pyszne desery z kakao i masą z mleka w proszku.

Kulinarnym hitem lat PRL był pyszny blok nazywany hucznie blokiem czekoladowym. Taki deser przygotowywano z margaryny, kakao, cukru i mleka w proszku. Do tego dodawano pokruszone herbatniki, a na święta bakalie, jak rodzynki lub orzechy. Gotową masę przekładano do podłużnej blaszki, a gdy całość zastygła, krojono deser na duże, blokowe kawałki.

Mamy dla Ciebie przepis na ten pyszny smakołyk, który jest bardzo łatwy i szybki do wykonania. Tak przygotowywały go nasze mamy i babcie.

Przepis na blok czekoladowy

(czas przygotowania: ok. 20 min)

Składniki:

Jak zrobić blok czekoladowy?

Blok najlepiej odstawić na ok. 1,5 godziny, by masa nieco stwardniała i ładnie się kroiła. Możesz go wzbogacić dosypując oprócz herbatników także rodzynki lub orzechy.