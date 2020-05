Ratujmy księgarnię "z Bajki". Pomóż kultowej księgarni kupując książkę za 10 zł

Poznańska księgarnia zachęca do zamawiania książek online!

Od 20 kwietnia, w myśl ogólnopolskiej akcji „Zostań w domu”, poznańska Księgarnia Autorska zaprasza do udziału we własnym projekcie, w ramach którego zamówione książki dostarczy nam prosto do domu. Zamówienia można składać telefonicznie lub za pośrednictwem internetu.