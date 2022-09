Raty kredytów w górę. RPP podwyższyła we wrześniu 2022 stopy procentowe tak, jak spodziewali się ekonomiści Agata Wodzień-Nowak

W środę 7 września odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które z uwagą, jak niemal co miesiąc, śledzą kredytobiorcy. Czy to już ostatnia podwyżka stóp procentowych czy jedna z wielu kolejnych? Jeszcze przed posiedzeniem pojawiały się opinie wskazujące, że RPP we wrześniu 2022 r. nie podniesie stóp. Co ostatecznie zdecydowała RPP i jak decyzję komentują ekonomiści?