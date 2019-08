Red Bull Konkursie Lotów 2019 w Gdyni. Wygrał Smog Wawelski!

- Bycie sędzią to zawsze jest wielka przyjemność - mówi Adam Małysz.

80 tysięcy widzów szczelnie wypełniło w niedzielę skwer Kościuszki i okolice Basenu Prezydenta. Zmagania domorosłych lotników, którzy na własnoręcznie zbudowanych machinach latających skakali do wody z mierzącej sześć metrów rampy, oceniali m.in. Adam Małysz, Filip Chajzer, Adam Małysz, Łukasz Czepiela, Beata Sadowska, Natalia Nykiel, Andrzej Bargiel, Alan Andersz, czy Rafał Mroczek.

Kiedy tylko ogłoszono, że po czterech latach przerwy do Gdyni powraca Red Bull Konkurs Lotów, dla wszystkich było jasne, że będzie się działo, a widowisko stanie się jednym z najliczniej oglądanych przez całe wakacje w naszym mieście. Oczywiście te prognozy w pełni się sprawdziły.

W tym roku do konkursu zgłosiło się ponad 1500 drużyn z całej Polski, z których jurorzy wyłonili 40 szczęśliwców. Ostatecznie, ku uciesze tłumu widzów, wygrała ekipa z Gdyni, Smog Wawelski, uzyskując 40 punktów.

Jurorzy docenili ją za tzw. wrażenia artystyczne i zwrócenie poprzez swoją konstrukcję uwagi na problem zanieczyszczenia atmosfery. Choć Smog Wawelski przeleciał „tylko” 14,6 metra i spadł do wody, a dla przykładu Latająca Kotwica z Nowych Grocholic osiągając imponującą odległość 28,8 m, to jednak on ostatecznie triumfował.

W finale rywalizowały ekipy z Dolnego Śląska, Małopolski, Wielkopolski, Śląska, woj. łódzkiego i Trójmiasta.

Red Bull Konkursowi Lotów towarzyszyły koncerty i pokazy akrobacji lotniczych m.in. z udziałem The Flying Bulls i Łukasza Czepieli.