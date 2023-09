Rekordowa frekwencja podczas derbów Poznania. Kibice Lecha Poznań i Warty Poznań nie zawiedli! Zobacz zdjęcia z trybun

Frekwencja podczas niedzielnych derbów Poznania na początku zapowiadała się mizerna, jednak w ostatnich dniach kibice podkręcili tempo i ustanowili nowy rekord podczas meczu Warta Poznań - Lech Poznań. Podczas wygranego przez Kolejorza spotkania 2:0, na trybunach zasiadło ponad 28 tysięcy kibiców. Jest to wynik o blisko 6 tys. fanów lepszy, niż miało to miejsce w sezonie 2021/22. Wówczas na obiekcie przy Bułgarskiej zameldowało się dokładnie 22799 widzów.

Zwycięstwo Lecha Poznań z Wartą było 7. wygraną z rzędu od czasu, gdy Zieloni awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej. Do rewanżu poznaniacy będą mieli okazję w połowie marca przyszłego roku, gdy oba te zespoły spotkają się w ramach 25. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. No, chyba że los sprawi, że los sparuje ich jeszcze w rozgrywkach Pucharu Polski.