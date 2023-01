Rekordowa waloryzacja emerytur w 2023 roku, ale i wyższa składka zdrowotna. Co to oznacza?

Od 1 marca 2023 roku, emerytury i renty będą podwyższone. Minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg, zapewniła, że środki na tę waloryzację są już zabezpieczone. Przyjęto ustawę, która mówi o waloryzacji kwotowo-procentowej. Oznacza to, że emeryci z niższymi emeryturami będą mieli podwyższone świadczenia o 250 złotych. Wskaźnik procentowy będzie znany w lutym, kiedy poznamy wskaźnik średniorocznej inflacji za rok 2022 i wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Emerytury od kwoty minimalnego świadczenia do ok. 1810 zł brutto mają wzrosnąć o 250 zł brutto miesięcznie. Emerytury niższe od minimalnej i wyższe niż 1810 zł brutto, będą rosnąć procentowo. Najniższa emerytura oraz renta socjalna, rodzinna i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy osiągnie poziom 1588,44 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie podniesiona do 1191,33 zł.