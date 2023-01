Rekordowa waloryzacja w oraz dodatkowe 3000 zł dla emerytów! Ile wyniesie emerytura, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci? Wyliczenia

Trzynasta i czternasta emerytura to dodatkowe świadczenia przysługujące emerytom w Polsce. W 2023 roku, ich wysokość będzie na pewno wyższa niż 1 500 zł brutto, co oznacza, że emeryci otrzymają znacznie więcej niż w roku 2022. Według projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, trzynasta emerytura ma wzrosnąć o co najmniej 250 złotych, a czternasta emerytura ma być w wysokości najniższej emerytury. PRZEJDŹ DALEJ >>>

