Rekordowe ilości koronawirusa w poznańskich ściekach! Tak źle jeszcze nie było

Rekordowa ilość koronawirusa w poznańskich ściekach

Realną sytuację przedstawiają natomiast wyniki badań ścieków miejskich. To właśnie one pokazały, że obecnie ilość materiału genetycznego koronawirusa jest największa od września 2021 roku. Jest go nawet więcej niż na początku 2022 roku, kiedy przez Polskę przeszła największa fala zachorowań.