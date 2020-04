Rekordowe zainteresowanie internetowym koncertem charytatywnym „One World: Together At Home” z udziałem Lady Gagi i wielu innych gwiazd

Seria koncertów online pod wspólnym hasłem „One World: Together At Home” odbywała się w minioną sobotę 18 kwietnia i przyświecał jej bardzo szczytny cel. Największe gwiazdy muzyki rozrywkowej koncertowały ze swoich domów, by pozyskać jak najwięcej środków na wsparcie pracowników ochrony zdrowia. Lista artystów, którzy wzięli udział w internetowym wydarzeniu dosłownie zapiera dech w piersiach – znajdują się na niej tacy znani wykonawcy jak Lady Gaga (współinicjatorka akcji), Alanis Morrisette, Billie Eilish, Taylor Swift, Billie Joe Armstrong, Shawn Mendes, Celine Dion, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Sam Smith, Usher, Pharrell, Chris Martin, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder czy Andrea Bocelli.

Nic dziwnego, że muzyczne widowisko spotkało się z rekordowym zainteresowaniem. Jak poinformował YouTube, tylko w Stanach Zjednoczonych obejrzało je już ponad 21 mln osób. Główny film z koncertu, czyli „One World: Together At Home Special to Celebrate COVID-19 Workers” został wyświetlony w serwisie już prawie 24 mln razy przez użytkowników z całego świata. Osobne video ze wspólnego wykonania piosenki „The Prayer” przez Celine Dion, Andreę Bocellego, Lady Gagę, Lang Lang i Johna Legenda to kolejne 6 mln odtworzeń, a rejestracja The Rolling Stones grających „You Can’t Always Get What You Want” został obejrzany już 3,3 mln razy. Szacuje się, że łącznie wszystkie filmiki z „One World: Together At Home” mogą w tym roku pobić wszelkie rekordy oglądalności na YouTube.