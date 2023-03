Rekrutacja do przedszkoli w Poznaniu. Nabór rusza już 14 marca. Za co dostanie się dodatkowe punkty? Weronika Błaszczyk

W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział także ukraińskie dzieci. Będą przyjmowane na takich samych warunkach jak te z Polski. Dariusz Bloch/materiał ilustracyjny

14 marca rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli w Poznaniu. Wnioski o przyjęcie dziecka do danej placówki można będzie składać przez dwa tygodnie, czyli do 27 marca. Co trzeba wiedzieć o rekrutacji? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie: jak zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola, harmonogram rekrutacji w Poznaniu, za co dostaje się punkty.