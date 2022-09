Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: "Nabór nie może przypominać losowania chybił trafił, a w tym roku trochę tak to wyglądało"

Jak ocenia Pani tegoroczną rekrutację?

W tym roku wszystkie samorządy miały trudne zadanie, ponieważ o przyjęcie do szkół średnich ubiegało się zdecydowanie więcej uczniów niż zazwyczaj. To wynik reformy obniżającej wiek szkolny, przez co w ósmych klasach mieliśmy półtora rocznika dzieci: pół rocznika dzieci urodzonych w 2008 roku oraz cały rocznik 2007. Co oznacza, że w szkołach rzeczywiście było tłoczno. Taka sytuacja była dużym wyzwaniem dla wszystkich samorządów, w tym miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że na przygotowanie się mieliśmy osiem lat.

W Poznaniu od kilku lat głośno o tym wyzwaniu mówili dyrektorzy szkół, związki zawodowe oraz nauczyciele: idzie wyż demograficzny i podwójny rocznik. Niestety, oprócz zgód od Wydziału Oświaty UMP na klasy 40-osobowe (na marginesie, co z warunkami sanitarnymi, higieną nauki?) i przerabianie każdego pomieszczenia na klasy, nie wydarzyło się nic.