Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu. Nadal są wolne miejsca w wielu szkołach, nawet w topowych liceach! W których placówkach?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu

W tegorocznej rekrutacji do szkół Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego złożono 15 009 wniosków. Najwięcej, bo aż 10 415 kandydatów starało się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, 9 072 do technikum, a 3 252 do szkoły branżowej I stopnia (dane odnoszą się do wszystkich wskazanych preferencji). Do wybranej szkoły zakwalifikowało się 13 289 uczniów (6898 do liceów, 4779 do techników i 1612 do szkół branżowych I stopnia).