Rekrutacja do żłobka w Poznaniu 2023: Zasady przyjęć. Kto może być zwolniony z opłat? [lista poznańskich żłobków]

Trzy preferowane żłobki wskazać mogą rodzice dziecka ubiegający się o jego przyjęcie. Podpisany wraz z załącznikami wniosek dostarczyć jednak należy do żłobka pierwszego wyboru. Nabór prowadzony jest w trybie całorocznym. Zgłoszenia można dokonać poprzez system elektronicznej rekrutacji lub w formie papierowej (formularz dostępny na miejscu w każdym żłobku).

Największa liczba miejsc - jak czytamy na zlobekpoznan.pl - zwalnia się w związku z przejściem dzieci w tryb edukacji przedszkolnej, stąd największa liczba dzieci do żłobka przyjmowana jest od września. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń, dzieci kwalifikowane są do grup wiekowych. Liczba dzieci przyjętych odpowiada liczbie zwolnionych miejsc w danej grupie wiekowej. O zapisaniu dziecka do żłobka warto więc pomyśleć już teraz. Najlepiej kontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką.