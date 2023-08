Rekrutacja uzupełniająca 2023 do szkół średnich w Poznaniu. Jest jeszcze prawie 600 wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich w Poznaniu. Ile miejsc jest wolnych?

Urząd Miasta Poznania poinformował w piątek, że w rekrutacji uzupełniającej złożono do szkół 1651 wniosków, z czego do wybranej szkoły zakwalifikowało się 1166 kandydatów. 485 kandydatów nie zostało zakwalifikowanych do żadnej szkoły, czeka na nich niemal 600 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych.

Magistrat przypomniał, że kolejnym etapem rekrutacji uzupełniającej jest potwierdzenie przez kandydatów woli przyjęcia do szkół. Należy to zrobić do 10 sierpnia do godz. 15.00.