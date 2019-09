Remigiusz Mróz: Jego nowy kryminał "Wyrok" toczy się w Poznaniu [ROZMOWA]

Akcja Pana najnowszej książki pod tytułem „Wyrok” toczy się w Poznaniu. Na ile jest to historia prawdziwa, a na ile fikcja literacka?

Fabuła w moich książkach zawsze jest fikcyjna, ale inspiracje czerpię z życia - koniec końców to więc zawsze jakaś mieszanka. W tym przypadku impulsem do spisania historii młodego chłopaka, który przyznał się podczas przesłuchania do zabójstwa, była problematyka wymuszonych zeznań. Człowieka w trudnej sytuacji łatwo zmanipulować, a przy odpowiedniej presji także sprawić, by przyznał się do popełnienia zbrodni, z którą nie miał nic wspólnego. Czy tak było w tym przypadku? Cała zabawa w pisaniu „Wyroku” sprowadzała się właśnie do odnalezienia odpowiedzi na to pytanie.

Czy Poznań często stanowi miejsce akcji Pana książek?

To mój literacki pierwszy raz w Poznaniu. Bywam tu od pięciu lat, głównie ze względu na spotkania z Czytelnikami - i od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie, żeby wysłać tutaj także moich bohaterów. Chyłka nadawała się do tego wprost idealnie, bo jest to bohaterka, która dobrze czuje się tylko w centrum Warszawy. Ilekroć rzucam ją na nieznany teren, od razu mam ciekawą historię i sporo iskier, z których mogę wykrzesać całkiem niezłe fabularne ognisko. Zdarzało mi się jednak, że akcja ocierała się o stolicę Wielkopolski - na przykład w trakcie pisania sagi historycznej Parabellum dość istotne wydarzenia rozgrywały się w ówczesnym Posen. Pewnie jeszcze wrócę tu nie tylko na żywo, ale także na kartach książek, bo z jakiegoś powodu pod względem kryminalnym to wyjątkowo wdzięczne miasto…